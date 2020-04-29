«فض المنازعات»: نتابع شكاوى المستأجرين على منصات التواصل الاجتماعي لـ«الإمارات اليوم»

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفاد مركز فض المنازعات الايجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأنه يتابع شكاوى المستأجرين التي تنشر على حسابات التواصل الاجتماعي لـ «الإمارات اليوم» وبخاصة تلك المتعلقة بقطع المرافق الأساسية، لافتاً أنه تم حل 70% من شكاوى قراء تضرروا من قطع المرافق أثناء الحظر.



وأشار المركز، في تصريحات لـ «الإمارات اليوم»، إلى أن المتابعة للشكاوى تأتي كخطوة استباقية للوصول لشكاوى المستأجرين، في إطار جهود المركز في الوصول لأصحاب الشكاوى أثناء فترة العمل عن بعد، والتي تزامنت مع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وتفصيلاً، أفاد مركز فض المنازعات الايجارية، بأنه خصص فريقا من العاملين بالمركز لمتابعة الشكاوى التي تنشر على حسابات التواصل الاجتماعي لـ«الإمارات اليوم» تعليقاً على أخبار المركز وبخاصة تلك المتعلقة بقطع المرافق الأساسية كالمياه أو الكهرباء من جانب بعض الملاك بصورة غير قانونية.



وأشار المركز إلى أن هذه المتابعة لشكاوى الملاك والمستأجرين تأتي كخطوة استباقية للوصول لشكاوى المستأجرين في إطار جهود المركز للوصول إلى عملائه أثناء فترة العمل عن بعد، حيث توصل الفريق الذي تم تخصيصه من قبل المركز لهذه المهمة إلى حل 70% من هذه الشكاوى، وتنوعت الشكاوى بين إغلاق المالك لمرفق أساسي مثل المياه أو الكهرباء بسبب التأخر في دفع الإيجار، ومنها الإخلاء لعدم دفع الإيجار بدون إذن قضائي، وغيرها من الشكاوى التي طرحها.



وكان المركز قد نشر تقريراً في «الإمارات اليوم»، تحت عنوان (فض المنازعات: قطع الماء والكهرباء والتكييف عن المستأجر يتطلب تدخلاً عاجلاً)، ودعا المركز للتواصل معه، وذلك في وسيلة منه لمكافحة مثل هذه المخالفات في الوقت الذي تتكاتف فيها جهود الحكومة مع المواطنين والمقيمين للتصدي لتداعيات فيروس كورونا، حيث تم نشر التقرير على منصات التواصل الاجتماعي للجريدة وسجل عددا كبيرا من ردود الفعل، وهو ما دفع المركز لتخصيص فريق للتواصل مع قراء الجريدة المتضررين وحل مشكلاتهم.



إلى ذلك، قال رئيس مركز فض المنازعات الايجارية، القاضي عبد القادر موسى، إن «الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلقت تحدياً للكثير من الجهات، ومنها مركز فض المنازعات الإيجارية، وذلك فيما يتعلق بالتدخل لحل المشكلات بين المؤجرين والمستأجرين، وهو ما دفع المركز لابتكار طرق لحل المشكلات، دون الدخول في مرحلة التقاضي، ومن أهم هذه الطرق الوصول إلى العملاء بشكل أسرع من خلال شكاوهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، فالأمر لم يعد قاصرا على تلقي الشكوى من العميل، بل أصبح الذهاب إلى المستأجرين أو الملاك من أصحاب المشكلات الإيجارية وحلها، هو الجديد في الأمر».



وأشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي لصحف ذات موثوقية كبيرة مثل «الإمارات اليوم» كانت بداية لنا في هذه التجربة والتي ندرس التوسع فيها للاطلاع على مشكلات المستأجرين والتواصل معهم على كافة المنصات لوسائل الإعلام، لافتاً إلى أن هذا الفريق يأتي اتساقا مع جهود المركز للعمل على مدار الساعة، لا سيما في التعامل مع الخدمات التي تمس حاجات ضرورية للمستأجر والمالك. وبين أن من أبرز الخدمات التي تقدم على مدار الساعة، خدمة «الأمر على عريضة» المتعلقة بالشكاوى المرتبطة بالأمور الوقتية والمستعجلة، ومنها قطع خدمات المرافق التي تتطلب تدخلاً عاجلاً من المركز.



وتابع موسى: «لما كانت هذه المرافق تمسّ حاجات معيشية، فقد كان لابد من الاستمرار في التعامل معها بشكل فوري، وعلى مدار الساعة، على الرغم من الظروف الحالية المتعلقة بفيروس (كوفيد ــ 19)، حيث يتواصل موظفو المركز مباشرة مع المالك، بعد الوصول إلى شكوى المستأجر عن طريق التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى».

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