فرص عمل للخريجين وذوي الخبرات في المصرف المركزي

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال المصرف المركزي اليوم "إن لديه فرص عمل جيدة لشباب الخريجين من أبناء الإمارات للعمل على نطاق واسع في الوظائف الأساسية والداعمة. قائلا عبر موقعه إذا كنت خريجاً إماراتياً طموحاً ولديك الجرأة على مواجهة التحديات الفكرية وترغب في أن تكون جزءاً من التحول الكبير في القطاع المالي، ستجد فرصتك عندنا".

وبين "أنه من خلال برنامج قادة المستقبل (الوظائف الأساسية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) يلتزم المركزي بتطوير إمكانات وقدرات شباب الخريجين الإماراتيين الطموحين ورعايتهم حتى يصبحوا قادة المستقبل. ويتضمن هذا البرنامج نطاقاً واسعاً من النظم المتعلقة بأساس عملنا في الرقابة المصرفية والذكاء المالي والاستقرار المالي والإدارة النقدية وإدارة الاحتياطي".

وأضاف أيضا "نسعى دائماً لاستقطاب أصحاب الخبرات إلى العمل معنا، ونوظف لدينا خبرات من كافة المجالات، وبذلك يكون لدينا فريق عمل متنوع في بيئة عمل تتميز بالابتكار".

مؤكداً أن لديه فرص عمل تساعد على تطوير المسار الوظيفي والمهني للمواطن من خلال نطاق واسع من الإدارات الاحترافية، مثل الرقابة المصرفية والذكاء المالي والاستقرار المالي والإدارة النقدية وإدارة الاحتياطي.