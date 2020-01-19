«سند» تفوز بعقد صيانة في محطة «شمس»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة «سند» لتقنيات الطاقة، المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والتصليح والعَمرة للتوربينات الغازية والمملوكة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن فوزها بعقد صيانة وتصليح وعمرة محرك البخار ومولد الطاقة الكهربائية لمحطة «شمس» لتوليد الطاقة الشمسية المركزة، أحد مشروعات شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطاقة والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»، خالد عبدالله القبيسي، إن أهم ما يميز العقد الجديد هو قدرة «سند» على توفير خدمات تنافسية وعالية الجودة لقطاع مستقبلي مهم مثل قطاع الطاقة النظيفة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سند» لتقنيات الطاقة، منصور جناحي، إن الفوز بعقد الصيانة الجديد دليل إضافي على ما تتمتع به «سند» من تميز تقني، وما توفره من خدمات متميزة تمكنها باستمرار من توسيع نطاق القطاعات التي تنشط فيها.

وأكد أن العقد الجديد يوفّر فرصة قوية لـ«سند»، تمكنها من دخول قطاع الطاقة النظيفة عبر الشراكة مع «مصدر».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «شمس»، ماجد العوضي، إن العقد الجديد مع «سند» سينعكس إيجاباً على جودة عمل المحطة، نظراً لما تملكه الشركة من خبرة طويلة في مجال خدمات الصيانة المتطورة.

العقد الجديد فرصة تتيح لـ «سند» دخول قطاع الطاقة النظيفة عبر «مصدر».