«طاقة أبوظبي» تطلق منصة جديدة للابتكار

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي «الشريك الرئيس» لأسبوع أبوظبي للاستدامة، أمس، عن إطلاق منصة دائرة الطاقة للابتكار، بهدف دعم توجهات إمارة أبوظبي لتحفيز الابتكار باعتباره إحدى أدوات تحقيق ريادة المستقبل في مجال الطاقة، والإسهام في إيجاد أفكار وحلول مبتكرة من شأنها تعزيز توجهات الدائرة لتحقيق تحول الطاقة.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن المنصة تستهدف استقطاب المبتكرين وخبراء القطاع، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطلبة وأفراد المجتمع، محلياً وإقليمياً وعالمياً، للمشاركة في الابتكارات والأفكار الإبداعية الداعمة لقطاع الطاقة والاستدامة البيئية على مستوى الطاقة، حيث تتيح المنصة لزوّارها إمكانية تقديم ابتكاراتهم وفق فئات رئيسة في مجال الطاقة والاستدامة.

وتقدم المنصة تجربة فريدة ومبسطة لزوّارها من المبتكرين، وذلك عبر خطوتين فقط، تكمن الأولى في اختيار فئة الأكثر ملاءمة للفكرة أو الابتكار من قائمة الفئات التسع، وفي الخطوة الثانية تقديم شرح الفكرة بصورة مبسطة، واستكمال بيانات الاتصال والتواصل، في حين تبدأ مرحلة مراجعة الأفكار المقدمة ابتداء من التقييم الأولي للفكرة من قبل فريق الابتكار بالدائرة، ومن ثم التقييم التقني من قبل المختصين في الدائرة بالاستناد لنوعية الفكرة، وبعدها تقديم التوصيات داخلياً حول فرص وآليات تبني وتنفيذ الفكرة ومناقشة نوع الدعم المطلوب من قبل صاحبها، سواء عبر الرعاية المباشرة للفكرة أو المشروع من قبل الدائرة، أو من خلال التنسيق مع شركاء الدائرة لدعم الابتكارات الأكثر مواءمة لتطوير القطاع.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بدائرة الطاقة في أبوظبي، عبدالله الخميري، إن «الدائرة تؤمن بدورها في دعم توجهات حكومة إمارة أبوظبي لدعم وتعزيز مبادئ الابتكار، كأحد مقومات الارتقاء بالمجتمع المحلي، والتحضير لمستقبل أكثر استدامة ورفاهية».

إلى ذلك، تعمل دائرة الطاقة في أبوظبي على تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، المنظمة الحكومية الدولية في مجال تحول الطاقة العالمي، بهدف تبادل الخبرات والممارسات واستعراض الرؤى في تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات وتعزيز كفاءة واستدامة الطاقة، وتحفيز مسيرة تحول الطاقة في أبوظبي.

جاء ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الطاقة و«إيرينا»، أمس، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في أبوظبي.

استراتيجية طموحة

قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس محمد بن جرش الفلاسي: «تعمل دائرة الطاقة وفق استراتيجية طموحة، تهدف إلى الارتقاء بقطاعات الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامات الطاقة، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، ومن أجل هذا الهدف نعمل على عقد العديد من الشراكات الدولية، التي من شأنها أن تدعم خطط الإمارة ورؤيتها، المتمثلة في التحول تدريجياً نحو الاقتصاد الأخضر وتنمية مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة».