«الإمارات للثورة الصناعية الرابعة» يعتمد 14 مبادرة لتوظيف التكنولوجيا في العمل الحكومي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، تنفيذ 14 مبادرة هادفة لتعزيز استخدام وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في العمل الحكومي خلال العام المقبل، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتطوير الحلول المبتكرة المعتمدة على أدوات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكدت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة رئيسة مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، سارة بنت يوسف الأميري، لدى ترؤسها اجتماع المجلس بحضور وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس المجلس، عمر سلطان العلماء، أن «دولة الإمارات تتبنّى توظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الأهداف التنموية وتصميم حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية، من خلال الاستفادة من الإمكانات والفرص التي توفرها التكنولوجيا والعلوم المتقدمة في تطوير القطاعات الحيوية وتمكين المجتمعات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وقالت الأميري، في بيان أمس، إن «مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة يسعى لتعزيز موقع دولة الإمارات كمختبر عالمي لتكنولوجيا المستقبل، من خلال تنسيق الجهود للاستفادة من مخرجات الموجة التكنولوجية الحالية، وإعداد وتطوير السياسات والممارسات الداعمة لتوظيفها في منظومة العمل وتوسيع نطاق استخدامها وتطبيقاتها».

وتتوزّع المبادرات الـ14 بواقع ست مبادرات تشرف عليها لجنة التمكين القطاعي، وثماني مبادرات تتابع تنفيذها لجنة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتغطي هذه المبادرات المنصات والأنظمة والتطبيقات، والسياسات والاستراتيجيات، وبناء القدرات، وإجراء الأبحاث والدراسات، وتنفيذ الفعاليات الهادفة لتعزيز استخدامات أدوات الثورة الصناعية الرابعة.

وفي لجنة التمكين القطاعي، تم اعتماد مبادرة وزارة الاقتصاد «الشركات القابضة للملكية الفكرية داخل أراضي إمارات الدولة»، ومبادرة وزارة التربية والتعليم «السياسة الوطنية للثورة التعليمية الرابعة»، ومبادرة وزارة الطاقة والصناعة «جائزة الإمارات لمصنع المستقبل 4.0»، ومبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين «سياسة التقنية أولاً»، ومبادرة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «الاتصالات الدولية المتنقلة - الجيل الخامس 5G»، ومبادرات مكتب الذكاء الاصطناعي التي تتضمن «جلسات مع خبراء» و«ورشة حول تحدي الثورة الصناعية الرابعة» و«سوق الأفكار التجريبية».

أما مبادرات لجنة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وناقش المجلس تطوير منصات وأنظمة حيوية وتطبيقات ذكية، إضافة إلى السياسات والاستراتيجيات المتخصصة في موضوعات بناء القدرات والبحوث والدراسات العلمية المتقدمة، وتقييم هذه المبادرات من خلال معايير عالمية بما يضمن تطويرها وإنجازها خلال المرحلة المقبلة.

حلول تنموية

يهدف مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة إلى تصميم وتطوير حلول للتحديات، التي تواجه قطاعات التنمية ومجالات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تعزيز مستويات العلوم والتكنولوجيا والابتكار واقتراح السياسات والمبادرات وتفعيل التنسيق والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والدولية، بما يضمن تحقيق التكامل بينها وتفعيل مساهمة القطاع الخاص الاجتماعية والاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة.