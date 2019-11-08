أحمد بن سعيد يتولى الإشراف المؤقت على «مراس» و«دبي القابضة»

المصدر: دبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتولي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، مسؤولية الإشراف المؤقت على مجموعتي «مراس» و«دبي القابضة» بدلاً من عبدالله الحباي، بهدف رصد آفاق توسعية جديدة للمجموعتين، وتحديد مزيد من الفرص التي يمكن من خلالها تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الموجودات الضخمة التي تحتويها المحفظة الاستثمارية المتنوعة لدى كل منهما، وذلك بما يخدم مصلحة المجموعتين، وبما يمكنهما من مواصلة دوريهما كمؤسستين اقتصاديتين تحظيان بمكانة مرموقة ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضاً على الصعيدين العربي والعالمي. وتتمتع «دبي القابضة»، التي تأسست قبل نحو 15 عاماً، بمكانة رائدة في المجال الاستثماري بمحفظة متنوعة تشمل 12 قطاعاً متنوعاً، أبرزها الفندقة والضيافة والعقارات والتكنولوجيا والإعلام وتجارة التجزئة، وغيرها من الأنشطة المكملة. وتمتد أعمال المجموعة واستثماراتها في 10 دول داخل المنطقة وخارجها، فيما يبلغ مجموع العاملين في الشركات التابعة لها نحو 20 ألف موظف.

كذلك تمتلك مجموعة «مراس» محفظة استثمارية غنية تشمل العديد من القطاعات الحيوية، ومنها السياحة والفندقة والمتنزهات الترفيهية والتكنولوجيا، والمرافئ البحرية، والرعاية الصحية، وغيرها، فضلاً عن الاستثمار العقاري الذي تعتبر المجموعة من أكبر المساهمين فيه على مستوى الإمارة.