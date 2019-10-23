لجنة تأمين فعاليات «إكسبو 2020» في شرطة دبي تستعرض الخطط الأمنية

المصدر: دبي - وام

اطلع القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، على تفاصيل خطة العمل التنفيذية الخاصة بلجنة تأمين فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، التي تضم ثلاثة قطاعات مهمة، تشمل قطاع العمليات، وقطاع الدعم والإسناد، وقطاع البحث الجنائي، كما اطلع على نسب إنجاز الفرق في القطاعات الثلاثة.

جاء ذلك، خلال ترؤس المري اجتماع اللجنة الأمنية لتأمين فعاليات «إكسبو 2020» في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، اللواء محمد سعيد بخيت، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية والضباط.

واستمع المري من نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، رئيس فريق الحوكمة في اللجنة الأمنية لتأمين فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، العقيد الدكتور صالح الحمراني، إلى شرح حول نسب إنجاز فرق كل قطاع في تأمين فعاليات المعرض، إلى جانب اطلاعه على استعدادات القطاعات الثلاثة، والخطط الأمنية لتأمين المعرض والتحضيرات الجارية من جميع الفرق المعنية.

ووجه المري خلال الاجتماع ببذل المزيد من الجهد ورفع مستوى الأداء تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في إخراج الحدث العالمي وفقاً لأفضل المعايير، وسرعة الانتهاء من الاستعدادات لـ«إكسبو» بحلول 2020.

وأكد أن هذا العمل وطني ويتعين على جميع الأفراد المشاركين فيه إنجاز الأجندة المطلوبة وفق منظومة عمل متكاملة وممنهجة، وتنفيذ المهام المنوطة بهم باحترافية ومهنية أمنية عالية، والتنسيق بين الجهات كافة بما يحقق الهدف المرجو من إخراج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة وسمعة الإمارات وريادتها العالمية.