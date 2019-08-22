جمعية حماية المستهلك تحذر من استخدام هذه الاكياس لحفظ الأطعمة

المصدر: عبير عبد الحليم- أبو ظبي

طالب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك محمد خليفة بن عزير المهيري الجهات المختصة في الدولة بالزام الشركات المنتجة للأكياس البلاستيكية السوداء بوضع ملصقات تحذيرية على الاكياس تؤكد للمستهلكين في الدولة عدم صلاحية الاكياس لحفظ الأطعمة

وقال المهيري ل الامارات اليوم أن هذه الأكياس مصنعة في بعض الأحيان من النفايات أو البلاستيك الضار بالصحة العامة لأنها مصنوعة من عبوات زيت التموين (البلاستيك) والتي تصنع من (بولي فينيل الكلورايد) ويتم إعادة تدويرها مع النفايات ويتم أيضاً استخدام مادة (كلورايد الفينيل) وهي عبارة عن مادة سامة تسبب نشاطاً للخلايا السرطانية .

واكد المهيري حرص الجمعية على نشر التوعية اللازمة في هذا المجال تلافياً لما ينتج عن هذه الممارسات من أخطار لا تحمد عقباها موضحا ان هناك الكثير من العادات التي قد يمارسها البعض في التعامل مع حفظ الأطعمة عن جهل بنتائجهاوهذه العادات قد تكون خطرة جداً على الصحة العامة بل وتهدد الحياة أيضاً

وأوضح ان من هذه العادات استخدام الاكياس المخصصة للقمامة في حفظ المواد الغذائية والاطعمة خاصة اللحوم وهو الامر الذي لاحظت الجمعية انتشارها خلال الفترة الماضية وخاصة خلال فترة عيد الأضحى وما تلاها بالذات في بعض المناطق النائية في الدولة موضحا ان هذه عادة خطيرة للغاية قد يمارسها البعض عن جهل أو استهتار

واكد المهيري ان لصق هذه العبارات التحذيرية ستكون مفيدة للغاية للمستهلكين كون هذا الملصق او العبارات التحذيرية ستنبه المستهلكين الى الاضرار الناجمة عن استخدام هذه الاكياس مما يؤدي الى انخفاض معدلات استخدامها لحفظ الأطعمة واللحوم بشكل كبير



ولفت المهيري في هذا الصدد الى أن أضرار استخدام المواد البلاستيكية في تخزين الطعام بات أمراً مسلماً به إلا أن الاستمرار في حملات التوعية ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الاستهلاكية يبقى أمراً حيوياً لضمان التزام المستخدمين بالقواعد الصحية التي وجدت بالأساس لحمايتهم وهو ما ما تحرص عليه جمعية حماية المستهلك

وأشار المهيري إلى أهمية إنتاج أكياس صديقة للبيئة تكون آمنة بنسبة 100% و خالية من المواد الضارة على صحة الإنسان والبيئة وتكون خالية تماماً من المواد السامة الأمر الذي يضيف قيمة إيجابية للخدمة المقدمة للمستهلكين الذين يستعملون هذه الأكياس