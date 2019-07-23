هيئة التأمين: تعيين 228 مواطناً في قطاع التأمين خلال 2018

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن هيئة التأمين، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تعيين 228 مواطناً في وظائف مختلفة بقطاع التأمين خلال عام 2018، ليصل إجمالي عدد المواطنين العاملين في قطاع التأمين إلى 1316 مواطناً في نهاية 2018، مقارنة مع 1088 مواطناً في عام 2017.

وأوضحت الهيئة أنها عملت بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن استراتيجية التوطين الجديدة بنظام النقاط، على وضع خطة متكاملة تهدف إلى تطبيق متكامل للاستراتيجية، بالتعاون مع شركات التأمين والأطراف ذات العلاقة بالموضوع.

من جانبها، قالت جمعية الإمارات للتأمين، إن هذا العدد الذي تم تعيينه يعد الأكبر خلال فترة عام منذ 10 سنوات مضت، لافتة إلى أن ذلك جاء نتيجة جهود مشتركة بين هيئة التأمين ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعاون الشركات نفسها.

وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن هيئة التأمين بذلت جهوداً كبيرة خلال العام الماضي في ما يتعلق بالتدريب والتأهيل، والتعاون مع الشركات، لتطبيق نظام التوطين بالنقاط، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص باستراتيجية التوطين، إضافة إلى قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين نفسها بعقد ورش عمل مكثفة لكل القطاعات.

وأكد لطفي أن الشركات العاملة والوسطاء أبدوا استجابة واضحة بشأن زيادة الرواتب التي تراوح حالياً بين 12 ألفاً و20 ألف درهم للمواطن خريج الجامعة، وفقاً لحجم الشركة وموقع مقرها، فضلاً عن منح الخريج إجازة يومين، ما أدى إلى تراجع الدوران الوظيفي السريع الذي ساد خلال السنوات الماضية، الذي مثل ظاهرة لفترة طويلة.

ولفت إلى أن العديد من المواطنين، الذين ينتقلون من شركات التأمين، يتجهون حالياً إلى أقسام التأمين التابعة للجهات والشركات الحكومية، ما يعني بقاءهم في القطاع، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح في استقطاب المواطنين للعمل في شركات التأمين، بفضل البرامج التدريبية التي تضعها الهيئة، وجهود الجهات المعنية الأخرى.