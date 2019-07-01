«الإمارات دبي الوطني» يحصل على موافقة رسمية لشراء «دينيز بنك» التركي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني و«سبيربنك» الروسي، أمس، عن الموافقة الرسمية للجهات الرقابية المصرفية في دولة الإمارات وتركيا والنمسا على صفقة استحواذ «الإمارات دبي الوطني» على حصة 99.85% من أسهم رأسمال «دينيزبنك» التركي من «سبيربنك».

وذكر بنك الإمارات دبي الوطني في بيان: «تلقينا موافقة الجهات الرقابية على المعاملة من مصرف الإمارات المركزي، وهيئة التنظيم المصرفي والرقابة في تركيا، وهيئة السوق المالية في النمسا، والبنك المركزي الروسي، وذلك للمضي قدماً في المعاملة». وأضاف أنه «تم استلام الموافقات المطلوبة من جهات الرقابة المصرفية»، مشيراً إلى أنه «لاتزال هناك بعض الموافقات الرقابية المتبقية التي يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحصول عليها، وفي أعقاب ذلك، سيكون الطرفان في وضع يتيح لهما إتمام المعاملة».