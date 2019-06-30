المصرف المركزي يحذر العملاء ويحثهم على التنبه لرسائل "واتس أب"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يحذر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، العملاء ويحثهم على التنبه لرسائل تصلهم عبر تطبيق الواتس أب، يزعم أنها صادرة عن المصرف المركزي أو من البنوك العاملة في الدولة، وهي رسائل ذات طبيعة احتيالية. وينصح المصرف المركزي بتفادي الرد على مثل هذه الرسائل، وعدم فتح أية رابط مرفق بها لاحتمال الوقوع ضحية لأحد مواقع القرصنة الإلكترونية.

ويؤكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للجمهور بأنه لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مطلقا لمخاطبة الأفراد أو مؤسسات الأعمال، كما يود تذكير العملاء بأهمية حماية المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان من عمليات الاحتيال والاستخدامات غير المصرح بها.