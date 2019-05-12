«التحمّل» في وثيقة التأمين على المركبة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

وفقاً للوثيقة الموحّدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016، فإن «قسط التأمين»، هو المقابل الذي يسدده أو يتعهد بأن يسدده المؤمن له لشركة التأمين المرخص لها بالعمل داخل الدولة، طبقاً للقوانين والأنظمة الصادرة في الدولة، نظير التغطية التأمينية، في حين أن «التحمّل الأساسي» الوارد في الوثيقة هو المبلغ الذي يتحمّله المؤمن له، وفقاً لجدول مبالغ التحمّل الواردة في هذه الوثيقة عن كل حادث.

وأشارت الوثيقة إلى أن «التحمّل الإضافي» هو المبلغ الذي يتحمّله المؤمن له وفقاً لهذه الوثيقة، إضافة إلى التحمّل الأساسي، في حين أن «نسبة الاستهلاك» هي النسبة التي يتحمّلها المؤمن له عند وقوع حادث، وطلبه استبدال قطع غيار جديدة بدلاً من المستعملة، في حال الخسارة الجزئية، وفقاً لجداول الاستهلاك الموضحة في الوثيقة.