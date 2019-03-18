المركزي : تسلمك لهذه الرسائل تعني تعرضك لمحاولة احتيال

المصدر: أمل المنشاوي: أبو ظبي

قال المصرف المركزي أنه لا يقدم خدمات التجزئة المصرفية ولا يجري معاملات أو يحتفظ بأموال لصالح أفراد. وفي حال تم إبلاغكم عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني أو خدمات التواصل الاجتماعي أو الهاتف بوجود أموال مودعة باسمكم لدى المصرف المركزي أو عند استلامكم لوثائق متعلقة بفرص استثمارية تدعي بأنها صادرة عن المصرف فإنه من المحتمل أن تكونوا قد وقعتم لمحاولة احتيال.

قد تهدف بعض عمليات الاحتيال لسرقة معلوماتكم الشخصية حيث تستخدم رسائل البريد الالكتروني أو رسائل الفاكس أو صفحات تشبه موقع المصرف المركزي على الإنترنت للحصول على معلوماتكم بطريقة غير مشروعة كما قد تستخدم هذه الوسائل لعرض قروض أو فرص استثمارية أو اشتراكات في معاملات مالية وهمية أو طلب دفعات مقدمة أو تحويلات مالية مفترضة عن طريق المصرف المركزي، لذلك نحثكم على التحقق من صحة المراسلات والتأكد من قانونيتها وعدم تحويل أموال إلى أفراد أو مؤسسات في أي حال من الأحوال.

إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لن يرسل أبداً رسائل إلكترونية من عناوين بريد تابعة لـ جيميل أو هوتميل أو ياهو أو لايف.كوم أو غيرها من الحسابات "العامة" نحن لا نتواصل مع الأشخاص عن طريق فيس بوك

، أو تويتر، أوغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي حيث تصدر جميع رسائل البريد الإلكتروني للمصرف من العنوان الخاصة بنا: @cbuae.gov.ae ولا نقوم باستخدام أي صيغ أخرى.