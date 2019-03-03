«الإمارات للتنمية» يصدر بنجاح أول سندات من جهة اتحادية بـ 750 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجح مصرف الإمارات للتنمية، المملوك بالكامل للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، في إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار بمدة استحقاق خمس سنوات، وبعائد يبلغ 3.516% وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

وأفاد المصرف في بيان، أمس، بأنه جرى إطلاق السندات ضمن برنامج «الإصدار متوسط الأجل» (EMTN) للمصرف، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمصرف للاستفادة من أسواق رأس المال، وتعزيز برامج التمويل المقدمة من قبله في السوق المحلية.

ويعدّ مصرف الإمارات للتنمية أول مؤسسة اتحادية تدخل الأسواق العالمية تحت إطار الدين الاتحادي المعلن عنه، أخيراً، في دولة الإمارات.

وجاء نجاح الإصدار بعد وضع استراتيجية تسويقية شاملة هدفت إلى تقديم مصرف الإمارات للتنمية إلى المستثمرين العالميين والإقليميين.

وفي هذا الإطار، أجرى مسؤولو الإدارة العليا في المصرف مقابلات مع مؤسسات استثمارية في كل من أبوظبي ودبي ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة وكولالمبور وتايبيه.

وحظي برنامج السندات بإقبال قوي من جانب المستثمرين، الذي أثمر عن تلقي طلبات اكتتاب فاقت قيمتها 3.5 مليارات دولار (أي ما يعادل 4.7 أضعاف قيمة السندات المصدرة)، حيث شهد إقبالاً من أكثر من 130 مستثمراً.

واتسمت قاعدة المستثمرين بالتنوّع على المستوى الجغرافي، حيث شكّل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط نسبة 36%، والمستثمرون من أوروبا نسبة 22%، فيما شكّل المستثمرون من آسيا نسبة42%.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، عبيد حميد الطاير، إن «المصرف يحظى بدور مهم في القطاع المالي بدولة الإمارات، من خلال خدماته المتخصصة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة».

وأضاف: «لا شك أن هذا الإصدار يؤسس مؤشراً راسخاً إلى التسعير والسيولة التي يحظى بها المصرف».

وأشار الطاير إلى أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال عملت كالمستشار المالي الوحيد للإصدار، فيما عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقَين عالميين.

مدة الاستحقاق خمس سنوات.. والعائد 3.516%.