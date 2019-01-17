«تنظيم الاتصالات» تنصح المشتركين بإجراءات محددة تجنّبهم صدمة الفواتير

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

طالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، المشتركين في الهواتف المتحركة، باتخاذ خطوات محددة وإجراءات ضرورية من أجل حماية أنفسهم من صدمة الفواتير المرتفعة وحسابات المشتريات غير المتوقعة. وأوضحت «تنظيم الاتصالات»، في تحذير وجهته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن التطبيقات ليست مجانية، كما يتخيل بعض المشتركين، داعية المستهلكين إلى الاطلاع والتعرّف بدقة الى شروط وأحكام كل تطبيق، فضلاً عن التعرف إلى كلفة المشتريات داخل التطبيق.

وأوصت الهيئة المشتركين بضرورة التعرف إلى آلية دفع الفواتير مباشرة مع متجر التطبيقات، وعبر بطاقة الائتمان، وعن طريق مزود الخدمة على الفاتورة الشهرية.

كما نصحت المشتركين بحماية هواتفهم برمز تعريف خاص بهم، إضافة الى خاصية البصمة والتعرف الى الوجوه، لحماية حساباتهم في متجر التطبيقات.

وشددت الهيئة على ضرورة عدم مشاركة المشتركين معلوماتهم الخاصة والشخصية مع أي جهة، لافتة إلى أن عدم الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية يزيد من إمكانية تعرّض الهواتف لعمليات قرصنة.