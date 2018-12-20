الفرق بين التقرير والتقييم الائتمانيين

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أوضحت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن التقرير الائتماني يتضمن معلومات عن الهوية الشخصية، ومعلومات مفصلة عن بطاقات الائتمان الخاصة بك والقروض، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية الأخرى، وتاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة. وأضافت أن المعلومات التي يحويها التقرير الائتماني مقدمة من البنوك ومؤسسات الإقراض وشركات الاتصالات، مشيرة إلى أنه ستتم مستقبلاً إضافة معلومات من شركات الخدمات والشركات العقارية، والجهات الحكومية وشركات أخرى.

أما التقييم الائتماني، فبينت الشركة أنه عبارة عن رقم ثلاثي يحدد مدى إمكانية التزامك بسداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة، لافتة إلى أن الرقم يراوح بين 300 و900، حيث يشير التقييم المنخفض إلى وجود مخاطر ائتمانية عالية، في حين يشير التقييم الائتماني العالي إلى وجود مخاطر ائتمانية منخفضة. ويساعد التقييم الائتماني المؤسسات المالية في اتخاذ قرارات أفضل، مع احتمال معالجة أسرع لطلبات الحصول على بطاقات الائتمان والقروض، مع إمكانية تقديم مزايا تفضيلية لذوي التقييم الائتماني المرتفع.