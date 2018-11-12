«أبوظبي الإسلامي»: السماح لغير المواطنين بتملك 25% من رأس المال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن قيام مجلس إدارته، خلال اجتماعه امس، بتفعيل تنفيذ المادة السابعة من النظام الأساسي للمصرف، التي تقتضي السماح لغير مواطني دولة الإمارات بتملك 25% حداً أقصى من رأسمال المصرف، وذلك بعد نيل موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وأشار المصرف في بيان أمس، إلى أنه بناءً على هذا القرار، يمكن لحاملي الأسهم الحاليين تداول أسهمهم مع مستثمرين من غير مواطني دولة الإمارات، المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما يمكن للمستثمرين غير المواطنين شراء أسهم (المصرف) المتداولة في السوق، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 19 نوفمبر الجاري.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بالإنابة، خميس بوهارون: «من المتوقع أن يزيد هذا القرار من التدفقات النقدية الوافدة إلى سوق الأسهم، ما ينشط حركة السوق، كما سيعزّز من جاذبية سهم مصرف أبوظبي الإسلامي، خصوصاً في ظل القيمة المضافة التي يوفرها السهم للمستثمرين. وستمنح هذه الخطوة المستثمرين من غير المواطنين، خصوصاً المحافظ الاستثمارية والصناديق الأجنبية، فرصة الاستفادة من الأداء القوي للمصرف».

يشار إلى أن رأس المال المُصدَر للمصرف يبلغ ثلاثة مليارات و632 مليون درهم، ورأس المال المصرّح به الحالي أربعة مليارات درهم، بينما وصل صافي أرباح المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 إلى 1.752 مليار درهم.