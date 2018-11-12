محمد بن راشد: تطلعات «مجالس المستقبل» تصب في خدمة البشرية وإسعاد الناس

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مدينة جميرا بدبي، ظهر أمس، رئيس وعضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بورغيه برانديه، الذي يشارك في الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لـ«مجالس المستقبل العالمية»، التي انطلقت فعالياتها في دبي أمس.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالضيف، مشيداً سموّه بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين «مجالس المستقبل العالمية»، ومنتدى «دافوس» العالمي، لما لهذه الشراكة من مردود إيجابي على أهداف وتطلعات المجالس التي تصب في خدمة البشرية، وإسعاد الناس، من خلال تبادل الخبرات، ووجهات النظر بين المسؤولين الحكوميين، وأصحاب القرار في الدول المشاركة في الاجتماعات من جهة، والخبراء العالميين في العديد من القطاعات، التي تلامس حياة الإنسان مباشرةً، من جهة ثانية.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لاجتماعات «مجالس المستقبل العالمية»، محمد بن عبدالله القرقاوي.