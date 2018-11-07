«غرفة دبي»: التطور المتسارع للتكنولوجيا يوفر الفرص لقطاع الأعمال

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي، أن التطور المتسارع للتكنولوجيا يوفر الفرص لقطاع الأعمال، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في النشاطات المستدامة للشركات والمؤسسات.

جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر «حوار دبي 2018» الذي نظمته الغرفة، أمس، بمشاركة 150 ممثلاً لأبرز الشركات والمؤسسات العاملة في دبي والمنطقة، والذين أكدوا أهمية التقنية الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتفصيلاً، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، أمس، مؤتمر «حوار دبي 2018» تحت عنوان «الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الحديثة لأجل مستقبل مستدام».

وهدفت الغرفة من تنظيم المؤتمر الذي شارك فيه 150 ممثلاً لأبرز الشركات والمؤسسات العاملة في دبي والمنطقة، إلى جلب أفضل الأفكار الإبداعية في مجال المسؤولية الاجتماعية إلى المنطقة، وتسهيل الحوار والنقاشات بين الأكاديميين والممارسين وقادة الأعمال حول المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

وناقشت الدورة الحالية من «الحوار» أهمية الاستفادة من قدرات وإمكانات التقنية الحديثة في بناء مستقبل مستدام، وذلك عبر استكشاف نماذج الأعمال المناسبة التي تساعد على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، إن «التطور المذهل والمتسارع للتكنولوجيا أدى إلى توفير فرص عديدة لقطاع الأعمال، وأسهم في إحداث نقلة نوعية في النشاطات المستدامة للشركات والمؤسسات»، مؤكداً أن «تأخر الشركات عن استخدام أحدث التقنيات الحديثة لتطوير أدائها المجتمعي والبيئي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى تدني تنافسية هذه الشركات وتراجعها في سوق العمل».

وذكر أن «(حوار دبي) برز كإحدى أهم المنصات في المنطقة للاطلاع على المبادرات المبتكرة، وأفضل الممارسات العالمية التي يمكن استغلالها لتعزيز التأثير المجتمعي للشركات المشاركة»، لافتاً إلى أن «التقدم التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة يفرضان اعتماد أفضل الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».

من جهته، قال المدير المقيم في شركة «أبناء تاتا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، سونيل سينها، إن «التطور في التقنية الحديثة يمثل تحدياً للشركات للاستمرار في تطوير منتجاتهم وخدماتهم ونماذج أعمالهم لتحقيق النمو المستدام».

أكبر مؤتمر للاستدامة

يعد «حوار دبي» أكبر مؤتمر للاستدامة في إمارة دبي يجمع مشاركين من مختلف الصناعات والقطاعات، ويتميز بكونه منصة مثالية للمعنيين والمهتمين لمناقشة كل الموضوعات والاستراتيجيات والمبادرات التي يحتاجها مجتمع الأعمال في الإمارات للوصول إلى اقتصاد مستدام ومسؤول في الدولة.