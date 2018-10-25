«الإمارات للمستثمرين بالخارج»: مؤتمر «مستقبل الاستثمار» فرصة لاستكشاف الفرص

المصدر: الرياض - وام

وصف الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال سيف الجروان، فعاليات الافتتاح الحاشد لمؤتمر «مستقبل الاستثمار لعام 2018» في الرياض، بأنها تجسد الثقة برؤية وجدية القيادة السعودية بشراكة الجميع في استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص الاقتصادية المستقبلية، وفي مناقشة وظيفة الاستثمار بتحقيق التطور والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن المؤتمر فرصة كبيرة لاستطلاع واستكشاف الفرص المتعددة التي يوفرها المؤتمر هذه السنة.

جاء ذلك في نطاق مشاركة مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ضمن وفد إماراتي كبير، يضم ما يزيد على 150 من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية الإماراتية في النسخة الثانية من «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأكد الجروان على حرفية اختيار محاور «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018»، في تسليط الضوء على القطاعات الناشئة، باعتبارها تسهم في رسم مستقبل الاقتصادات الإقليمية والعالمية للعقود المقبلة، لافتاً إلى ما تملكه الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية من أوراق قوة قياسية، تحرص قيادات البلدين على توظيفها لضمان التنمية والاستقرار في عالم مضطرب.

كما وصف الأمين العام للمجلس المؤتمر بأنه الحدث الاقتصادي فائق الأهمية، كونه نجح منذ انطلاق نسخته الأولى، العام الماضي، في أن يكون المؤشر المحوري لتوجهات الاقتصادات الإقليمية والدولية.

وقال الجروان إن المشاركة الإماراتية في المنتدى السعودي، تترجم الثقة والشراكة بين القيادتين والبلدين، في جهود الريادة المخلصة لتعظيم دور الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة للجميع.

وأشاد الجروان بحرفية التنظيم السعودي للمؤتمر، كما أظهرها حفل الافتتاح المحتشد بالقيادات والمؤسسات والمتحدثين، الذين يثقون بأهمية الاقتصاد السعودي كقوة تحريك محورية للاقتصاد العالمي، وجدية المملكة في توظيف أوراق قوتها لإشاعة الاستقرار والسلام في العالم.