تحذير من عروض تحويل الأموال

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يتلقى المتعاملون أحياناً رسائل عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، يدعي فيها المرسل استعداده لإرسال مبالغ مالية كبيرة بغرض البحث عن شريك تجاري أو بدء الأعمال. ووفقاً لبنوك ومؤسسات مالية فإن هذه العملية تعد أحد أساليب الاحتيال المالي التي لاتزال تلقى رواجاً منذ سنوات.

وطالبت تلك المؤسسات المتعاملين بعدم الرد نهائياً على مثل تلك الرسائل وعروض تحويل الأموال من الخارج، مع تجنب ملء نماذج الطلبات المدمجة في رسائل البريد الإلكتروني، التي تطلب معلومات مالية شخصية.

وأشارت المؤسسات إلى أنه في حال صرحت عن تفاصيل حسابك المصرفي عن طريق الخطأ، فعليك الإسراع بالإبلاغ عن سرقة هذه المعلومات إلى البنك على الفور، إذ إن المحتالين يتبعون حيلاً عدة لخداع ضحاياهم.

وحذرت المؤسسات المالية من العروض التي تطلب من المستخدم دفع مبالغ مالية مقدماً، لافتة إلى أن المحتالين يلجأون بالدرجة الأولى إلى كسب ثقة الشخص بكل الوسائل الممكنة حتى إنها قد تصل إلى تحويل دفعات مالية صغيرة لهم بغرض بدء إجراء ما.