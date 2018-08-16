المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يمكّنك التخطيط المالي من وضع مخططات تفصّل الاحتياجات المالية الفردية أو العائلية الحالية والمستقبلية، وتحديد الطرق لتلبية هذه الاحتياجات. كما يمكن للمخطط أن يغطي الأهداف القريبة المدى، مثل شراء تلفاز أو سيارة جديدة، وأخرى بعيدة المدى مثل تسديد الأقساط المدرسية أو الجامعية أو شراء منزل. ومن مزايا التخطيط المالي السليم، إدارة الدخل الشهري بهدف تقسيمه إلى مدخرات ومصروفات بأنسب صورة ممكنة، إلى جانب زيادة التدفق النقدي عبر مراقبة الإنفاق بشكل فعّال، فضلاً عن زيادة رأس المال الخاص، والشروع في تكوين محفظة استثمارية.

ومن المزايا الأخرى تخصيص مبلغ لحالات الطوارئ، التي تشمل البطالة وغيرها من الأحداث السلبية، بهدف توفير المصروفات اللازمة. والتخطيط السليم هو العمود الفقري للنجاح المالي وتحقيق الأهداف التي يتطلع لها الأفراد، مع القدرة على الاستعداد بشكل أكبر للمخاطر التي قد يواجهونها في المستقبل.