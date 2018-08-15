البنك الدولي: الإمارات تمتلك الاقتصاد الأعلى تنافسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المصدر: القاهرة ــ الإمارات اليوم

أكدت دراسة جديدة لمجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، أن دولة الإمارات تمتلك الاقتصاد الأعلى تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الـ17 بقائمة أكثر دول العالم تنافسية، بحسب تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018، الذي صدر أمس، فيما جاءت السعودية في المرتبة 30.

ويستند الترتيب إلى 12 عاملاً، بداية من التعليم، ووصولاً إلى البنية التحتية، وجميعها ذات أهمية بالغة بالنسبة للإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى تحقيق تحسن خلال العقد الماضي في مجالات مثل تطوير البنية التحتية والتقدم التقني في المنطقة، فإنه ذكر أن العديد من الدول تكافح لتنويع اقتصاداتها، وبناء قطاع خاص يتمتع بالحيوية والتنافسية، ويمكنه تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل. وأشار التقرير إلى أن المنطقة ستحتاج إلى توفير 58 مليون فرصة عمل بحلول عام 2040 للحفاظ على معدلات البطالة الحالية، أما إذا أرادت خفض تلك المعدلات فستحتاج إلى توفير فرص عمل أكثر من ذلك.

ولفت التقرير كذلك إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهوداً متضافرة خلال السنوات الأخيرة لدعم الابتكار وتوفير التمويل للشركات الناشئة.