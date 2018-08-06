«اقتصادية دبي» تغلق 4879 حساباً لبيع البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي بأنها أغلقت 4879 حساباً لترويج وبيع البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد المتابعين لتلك المواقع نحو 33.5 مليون متابع.

وأشارت إلى أن فريق «الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال» يعمل على رقابة السوق الإلكترونية وغيرها من قنوات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، للحفاظ على المكانة التجارية لإمارة دبي باعتبارها بيئة مثالية لمزاولة واستدامة الأعمال، مطالبة المستهلكين بعدم الانصياع إلى مغريات هذه القنوات التي تروج للبضائع المقلدة والتي تؤثر سلباً في حقوق التجار وفي صحة وسلامة المستهلكين.

وتفصيلاً، أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 4879 حساباً لترويج وبيع البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2018، وبلغ عدد المتابعين لتلك المواقع ما لا يقل عن 33.5 مليون متابع.

وأكدت اقتصادية دبي في بيان أمس، أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي إدارة حماية الملكية الفكرية الرامية إلى حماية أصحاب العلامات التجارية، وفلترة التجارة الإلكترونية في دبي من الظواهر السلبية، وبالتالي الحفاظ على المكانة التجارية لإمارة دبي المعروفة باستدامة وتنافسية الأعمال لديها.

وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد: «تعتبر قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية من أبرز الأساليب التي يتبعها بعض التجار للهروب من إجراءات الضبط الخاصة لاقتصادية دبي، وذلك لاعتقادهم أن التجارة عبر تلك المواقع والقنوات الرقمية ستحميهم من الوقوع في قبضة فريق حماية الملكية الفكرية، الذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف بهزاد: «يعمل فريق (الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال) على رقابة السوق الإلكترونية وغيرها من قنوات التواصل الاجتماعي، وكذلك المواقع الإلكترونية الأخرى التي تزاول نشاط البيع للمنتجات للحفاظ على المكانة التجارية لإمارة دبي باعتبارها بيئة مثالية لمزاولة واستدامة الأعمال. وتتنوّع البضائع المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل: الحقائب، والعطور، والساعات، وإكسسوارات الهواتف، ومستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات المقلدة».

وأشار إلى أن شعبة حماية الملكية الفكرية الإلكترونية في اقتصادية دبي أغلقت تلك المواقع التي تروج للبضائع المقلدة، بالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة وغيرها من أصحاب العلامات التجارية، لافتاً إلى أنه في حال اتضح لشعبة الرقابة الإلكترونية مواقع (محال أو مستودعات) يتم فيها مزاولة النشاط، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضبطها. وذكر أنه تم غلق ما لا يقل عن 30 موقعاً إلكترونياً كذلك. ودعا بهزاد، جميع المستهلكين إلى عدم الانصياع إلى مغريات هذه القنوات التي تروج للبضائع المقلدة التي تؤثر سلباً في حقوق التجار، وكذلك في صحة وسلامة المستهلكين.