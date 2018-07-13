«تنظيم الاتصالات»: الإمارات تتقدم في 19 مؤشراً فردياً للجاهزية التكنولوجية

المصدر: أبوظبي - وام

تقدمت دولة الإمارات في 19 مؤشراً فرعياً في «الجاهزية التكنولوجية والاتصالات» خلال عامي 2017-2018، وذلك وفقاً لمؤشر التنافسية العالمي، الذي يعد من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس أسس الاقتصاد الجزئي والكلي للتنافسية على مستوى العالم.

وأظهر تحليل أجرته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، للمؤشرات الفردية، استناداً إلى تقرير التنافسية العالمية في الفترة من 2017 - 2018، أن الدولة حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 من السكان، وكذلك مؤشر النطاق العريض للإنترنت بالكيلوبايت لكل مستخدم، إضافة إلى مؤشر القدرة على الابتكار في القطاع.

وعلى الصعيد الدولي، حققت الدولة المرتبة الأولى في العالم بمجال المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، والمرتبة الثانية في العالم في معدل نفاذ إنترنت النطاق العريض المتنقل.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الثالثة في العالم في معدل نفاذ الهاتف المتحرك، وكذلك المرتبة الثالثة في مؤشر توافر العلماء والمهندسين، والمرتبة الرابعة في العالم بجودة البنى التحتية بشكل عام.

وعلى صعيد مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، حققت دولة الإمارات المرتبة الرابعة في العالم، كما نالت المرتبة السادسة في العالم في التركيز على خدمة المتعاملين، والمرتبة التاسعة في العالم بمؤشر قوة حماية المستثمر.

وجاءت الدولة بالمرتبة العاشرة عالمياً في مستوى استيعاب الشركات للتكنولوجيا، والمرتبة نفسها في مؤشر الشفافية في وضع السياسات الحكومية، وكذلك مؤشر مدى الهيمنة في السوق.

وحلت الدولة في المرتبة الـ11 عالمياً في معدل استخدام الأفراد للإنترنت، والـ13 في مؤشر المدارس الموصولة بالإنترنت، والترتيب ذاته في مؤشر توافر أحدث التقنيات.