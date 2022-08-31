تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو دولارين

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر دولارين، فيما ارتفعت المعادن النفيسة الأخرى.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% أو ما يعادل 2.28 دولار إلى 1722.04 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "10:38 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.15% تعادل 2.55 دولار لتصل إلى 1733.6 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.26% إلى 18.21 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.23% إلى 834.85 دولار، وصعد البلاديوم بنحو 1.82% إلي 2126.27 نقطة.