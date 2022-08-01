تراجع أسعار الذهب عالمياً في مستهل الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، بعدما حقق مكاسب الأسبوع الماضي هي الأفضل علي مدار 5 أشهر.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% أو ما يعادل 2.35 دولار إلى 1763.86 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 10:51 صباحاً بتوقيت الإمارات ".

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.11% أو ما يعادل 1.9 دولار لتصل إلى 1779.9 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم بنسبة 20.92% إلى 2099.52 دولار، وتراجعت الفضة بنسبة 0.13% إلى 20.16 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.17% إلى 891.45 دولار.

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