أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتواصل بذلك مكاسبها منذ رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.34% أو ما يعادل 5.99 دولار إلى 1762.07 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 09:05 صباحاً بتوقيت الإمارات ".
وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.53% أو ما يعادل 9.25 دولار لتصل إلى 1759.6 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.39% إلى 883.8 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 2% إلى 2118.27 دولار،
وصعدت الفضة بنسبة 1.13% إلى 20.09 دولار للأوقية.
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