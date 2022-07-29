أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتواصل بذلك مكاسبها منذ رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.34% أو ما يعادل 5.99 دولار إلى 1762.07 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 09:05 صباحاً بتوقيت الإمارات ".

وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.53% أو ما يعادل 9.25 دولار لتصل إلى 1759.6 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.39% إلى 883.8 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 2% إلى 2118.27 دولار،

وصعدت الفضة بنسبة 1.13% إلى 20.09 دولار للأوقية.

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