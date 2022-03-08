الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض

المصدر: نيويورك - وام

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية تداولاتها على انخفاض، مع نهاية تعاملات أمس الإثنين.

وأنهى مؤشر " داو جونز" الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 795.24 نقطة، أو ما يعادل 2.37 بالمئة، ليصل إلى 32819.56 نقطة، فيما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا، 128.65 نقطة، أو ما يعادل 2.97 بالمئة، ليغلق عند 4200.22 نقطة، في حين انخفض مؤشر " ناسداك" المجمع لأسهم التكنولوجيا 476.76 نقطة، أو ما يعادل 3.58 بالمئة، ليصل إلى 12836.68 نقطة.

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