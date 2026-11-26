تعرضت سيدة الأعمال الإماراتية الدكتورة سعاد لطفي لسرقة حقيبة تضم مقتنيات فاخرة ومجوهرات وساعة ثمينة، أثناء مغادرتها في العاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال عملية.