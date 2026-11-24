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جهات
«بيت الوكيل».. ذاكرة وحكاية تسكن ضفاف خور دبي منذ عام 1935
يجد الزائر في «بيت الوكيل» مساحة يلتقي فيها التاريخ بالتجربة اليومية من خلال مطعم يستقبل السياح والمهتمين بالتراث.
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