«غلوبال نولدج» ترصد أفضل 15 شهادة في تقنيات المعلومات لعام 2018

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

حدّد التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة «غلوبال نولدج» globalknowledge.com، حول الأجور والمرتبات والشهادات المعتمدة في سوق العمل عالمياً لعام 2018، الذي تضمن قائمة بأفضل 15 شهادة معتمدة في مجال التقنية خلال العام الجاري، وتم إعدادها بناء على استطلاع جرى تنفيذه على نطاق دولي، وشارك فيه أكثر من 3000 شخص من المديرين التنفيذيين والمحترفين في تقنية المعلومات، والمتخصصين في مجال التدريب والموارد البشرية.

وحلت شهادة معتمدة متخصصة في مجال «حوكمة وتقييم» نظم تقنية المعلومات بالمركز الأول في قائمة أفضل الشهادات المعتمدة في مجال تقنية المعلومات، لكونها حققت للحاصلين عليها إجمالي أجر سنوي مجمع بلغ 121 الفاً و363 دولاراً، فيما حققت شهادة «حلول سيتركس» في الحوسبة السحابية المركز الأخير في القائمة، لكونها حققت للحاصلين عليها أجراً سنوياً مجمعاً قدره 99 ألفاً و217 دولاراً.

وجاء ترتيب الشهادات على النحو التالي:

1 حوكمة تقنية المعلومات

تعرف هذه الشهادة باسم «سي جي إي اي تي»، وتحقق للحاصلين عليها راتباً اجمالياً سنوياً قدره 121 الفاً و363 دولاراً، وأسستها مجموعمة «إيساكا» ISACA غير الهادفة للربح، وتقدم للذين يديرون أو يقدمون المشورة أو يقدمون خدمات ضمان حول حوكمة تكنولوجيا المعلومات في الشركات، وتغطي الإطار الأساسي للحوكمة والإدارة الاستراتيجية وحصل عليها أكثر من 7000 شخص حول العالم.

2 «مهندس حلول ويب أمازون»

تحقق شهادة «مهندس معماري حلول خدمات ويب أمازون معتمد» للحاصلين عليها دخلاً سنوياً قدره 121 الفاً و292 دولاراً، ويتم من خلالها الحصول على خبرات متقدمة في تصميم ونشر أنظمة قابلة للتطوير على خدمات «ويب أمازون»، «إيه دبليو إس»، والحصول عليها يتطلب بعض الخبرة العملية في نظم «إيه دبليو إس» لا تقل عن ستة أشهر، واختبارات التقدم تتم عبر الحاسب.

3 مدير مشروعات تقنية محترف

وتعرف هذه الشهادة باسم «بي إم بي» وتحقق للحاصلين عليها راتباً سنوياً 114 الفاً و473 دولاراً، وحاصل عليها 770 الف شخص حول العالم، والحصول عليها يتطلب اجتياز خمسة مجالات تتعلق بدورة حياة المشروع: البدء والتخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحكم، والإغلاق.

4 مطور «ايه دبليو إس إيه سي»

تعرف هذه الشهادة باسم «ايه دبليو اس إيه سي»، وتحقق للحاصلين عليها راتباً يصل الى 114 ألفاً و148 دولاراً سنوياً، وتؤكد هذه الشهادة على أن حاملها يحمل الخبرة الفنية في تطوير التطبيقات على «إيه دبليو إس» وصيانتها، واستخدام حزم التطوير بكفاءة للتفاعل مع الخدمات من داخل التطبيقات وكتابة التعليمات البرمجية التي تعمل على تحسين أداء تطبيق «ايه دبليو إس».

5 مهندس أمن نظم معلومات معتمد

تعرف باسم «سي آي إس إس بي»، وتحقق للحاصلين عليها راتباً سنوياً بإجمالي 111 ألفاً و475 دولاراً، وهي مقدمة من الاتحاد الدولي لشهادات نظم أمن المعلومات «آي إس سي»، وحاصل عليها 122 ألف شخص عالمياً، والتقدم اليها يتطلب خبرة خمس سنوات على الأقل في أمن المعلومات بدوام كامل في المجالات الثمانية التي تغطيها الشهادة.

6 مهندس إدارة مخاطر ونظم معلومات

تعرف باسم «سي آر آي إس سي»، وتحقق لصاحبها راتباً سنوياً قدره 111 ألفاً و49 دولاراً، وتم تصميمها لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات، ومديري المشروعات وغيرهم ممن تتمثل مهمتهم في تحديد وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والأعمال من خلال عناصر تحكم أنظمة المعلومات المناسبة، والحصول عليها يتطلب ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة في مجالين على الأقل من المجالات الأربعة التي تغطيها الشهادة، مع اجتياز اختبار القبول.

7 مدير أمن معلومات معتمد

تعرف هذه الشهادة باسم «سي آي إس إم»، وتحقق راتباً سنوياً قدره 108 آلاف و43 دولاراً، وتركز على الاستراتيجية الأمنية وتقييم الأنظمة والسياسات المعمول بها، وحاصل عليها 38 ألف شخص، والحصول عليها يتطلب خبرة لا تقل عن خمس سنوات بمجال امن المعلومات، من بينها ثلاث على الأقل كمدير لأمن المعلومات.

8 مهندس معتمد «سكروم ماستر»

تعرف هذه الشهادة باسم «سي إي إس إم»، وتحقق للحاصلين عليها راتباً يصل الى 106 آلاف و938 دولاراً سنوياً، وهي شهادة شائعة في إدارة مشروعات تطوير وهندسة البرمجيات، وهي صالحة لمدة عامين فقط من تاريخ اصدارها الأصلي ويتعين تجديدها.

9 مهاجم ومخترق معتمد

تعرف باسم شهادة «سي إي إتش»، وتحقق للحاصلين عليها راتباً اجمالياً سنوياً قدره 106 آلاف و375 دولاراً، وانشأها المجلس الدولي لاستشارات التجارة الإلكترونية، وتستهدف إعداد المسؤولين عن أمن المعلومات ومديري المواقع وغيرهم من المسؤولين عن أمن الشبكات والبيانات، وكشف الثغرات ومواطن الضعف في دفاعات شبكة الشركة باستخدام التقنيات والأساليب التي يستخدمها المتسللون.

10 الحزام الأخضر لـ «6 سيجما»

تعرف اختصاراً باسم «اس اس جي بي»، وتمنح حاملها راتباً اجمالياً سنوياً يصل الى 104 آلاف و99 دولاراً، وحاملها يعد متخصصاً في عملية تحليل العيوب في عملية الإنتاج أو التصنيع، ومعرفة سبب حدوثها ثم إصلاحها، ولا توجد أية متطلبات مسبقة للحصول عليها.

11 محترف محاكاة افتراضية

تعرف هذه الشهادة باسم «سي سي بي في»، وتحقق لحامليها راتباً سنوياً اجمالياً قدره 103 آلاف و424 دولاراً، ومجالها نشر التطبيقات وأجهزة سطح المكتب الافتراضية باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات شركة «سيتركس»، وصلاحيتها ثلاث سنوات فقط ويتعين تجديدها.

12 خبير حلول «مايكروسوفت السحابية»

تعرف باسم «إم سي إس سي»، للبنية التحتية لخوادم «مايكروسوفت» ونظمها السحابية، وتحقق لحامليها راتباً سنوياً اجمالياً قدره 100 ألف و656 دولاراً، وتتعلق بالعمل في النظم الأساسية والسحابية في «مايكروسوفت» والحصول عليها يتطلب الحصول على اربع شهادات سابقة عليها في تقنيات «مايكروسوفت».

13 مدقق نظم معلومات معتمد

تعرف الشهادة باسم «سي آي إس إيه»، وتحقق لحامليها راتباً اجمالياً سنوياً قدره 99 ألفاً و684 دولاراً، وهي مصممة لاختبار قدرة المرشح على إدارة نقاط الضعف واقتراح الضوابط والعمليات والتحديثات لسياسات الشركة، وحصل عليها 130 ألف شخص.

14 محترف شبكات «سيسكو»

تعرف الشهادة باسم «سي سي إن بي»، وتحقق لحامليها راتباً اجمالياً قدره 99 الفاً و402 دولار سنوياً، وهي شهادة متقدمة تضمن لمهندسي الشبكات ومسؤوليها القدرة على تخطيط شبكات المؤسسات المحلية والواسعة وتطبيقها والتحقق منها، والعمل بشكل تعاوني مع المختصين بالأمان المتقدم والصوت واللاسلكي والفيديو، والحصول عليها يتطلب اجتياز ثلاثة اختبارات مع شهادة سابقة من «سيسكو».

15 شريك «سيتريكس» معتمد

تعرف باسم «سي سي إيه إن»، وتحقق لحامليها 99 الفاً و217 دولاراً راتباً سنوياً، وهي من احدث شهادات «سيتريكس» ومتخصصة في إدارة حركة المرور بالمواقع، ويتم الحصول عليها بعد اجتياز امتحان واحد فقط.