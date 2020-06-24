«سيسكو» تُدخل الذكاء الاصطناعي إلى «مؤتمرات الفيديو»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

كشفت شركة «سيسكو» عن مساعد رقمي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع خدمة «سيسكو ويبكس» لمؤتمرات الفيديو، مشيرة إلى أنه سيقدم للمستخدمين مع طرحه في الأول من يوليو خواص غير مسبوقة، تدمج اجتماعات الفيديو عن بعد بصورة أعمق في بيئات العمل، بينما سيعمل نظام «سيكيور إكس»، أحد أشهر نظم تأمين شبكات المعلومات ومراكز البيانات من خلال لوحة تحكم وإدارة موحدة واحدة، تعتمد على الرسوميات والتمثيل البصري لحالة التهديدات ومستويات الأمن داخل الشبكة، لتحقق سيطرة سهلة وشاملة وسريعة على جميع أجزاء الشبكة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي للشركة «سيسكو لايف 2020» الذي عقد أخيراً عبر الإنترنت، وتابعت «الإمارات اليوم» العديد من فعالياته ووقائعه التي جرى بثها عبر موقعه المؤتمر تحت شعار «من أجل بناء مستقبل شامل للجميع».

«عدم اليقين»

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو»، تشاك روبنز، في كلمته الرئيسة للمؤتمر، إن «وباء (كورونا) جعلنا جميعاً نعيش (عدم اليقين)، حيث يتطلب عصر عدم اليقين إعادة التفكير وإعادة البناء وإعادة تصميم التطبيقات وإعادة تأمين البيانات وتمكين فرق العمل من خلال التكنولوجيا»، لافتاً إلى أن «هذه الأمور أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى حتى يمكن مجابهة الفوضى التي تلت ذلك الوباء في جميع أنحاء العالم».

وأضاف روبنز أن «(كورونا) بدأ مع بداية العام الجاري، وأعقبه تغيير أساسي للأعمال، هو العمل من المنزل وعن بعد»، موضحاً أن اجتماعات الفيديو على نظام «سيسكو ويبكس» تضاعفت أكثر من ثلاث مرات، لتسجل 25 مليار دقيقة اجتماعات خلال أبريل الماضي وحده، فيما تعطلت سلسلة التوريد لدى 75% من المؤسسات في جميع أنحاء العالم.

«ويبكس»

وخلال المؤتمر، أطلقت «سيسكو» العديد من الخدمات والتطورات الجديدة، أبرزها الكشف عن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى نظام «سيسكو ويبكس» لمؤتمرات الفيديو، حيث أعلن نائب الرئيس والمدير العام في «سيسكو»، جافيد خان، أنه بدءاً من أول الشهر المقبل سيتم تشغيل «مساعد ويبكس» وهو مساعد رقمي شخصي ذكي، يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن استخدامه داخل منصة «ويبكس»، ليقوم بتسجيل الاجتماعات، وتدوين الملاحظات، وإرسال الرسائل المميزة إلى الحاضرين عند انتهاء الاجتماع.

وأضاف خان أنه سيتم أيضاً إطلاق جهاز «ويبكس ديسك برو» للعمل التعاوني، مبيناً أنه يعمل أيضاً بالذكاء الاصطناعي، ومزود بشاشة قياس 27 بوصة، تعمل بتقنية عرض الفيديو «4 كيه» مع كاميرا عالية الدقة، حيث إن الهدف منه جعل العمل عن بعد بسيطاً، ومدمج تماماً في نظام «ويبكس» لمؤتمرات الفيديو.

«سيكيور إكس»

من جهته، قدم نائب الرئيس ومدير أنظمة أمن المعلومات في «سيسكو»، ريتن هاوس، ثاني أبرز تطور خلال المؤتمر، وهو الإصدار الجديد من نظام «سيكيور إكس»، لتأمين ومراقبة وإدارة شبكات المعلومات، وشبكات مراكز البيانات، موضحاً أن النظام يقوم على التمثيل البصري بالرسوميات للحالة الأمنية بشبكة المعلومات، بما فيها التهديدات والحوادث والتغييرات في السياسات الأمنية المطبقة، نتيجة تدخلات خارجية أو داخلية، وكذلك عرض حالة الأداء والأحمال والكفاءة داخل الشبكة، وذلك كله في مكان واحد، يمكن رؤيته بطريقة التمثيل البصري للبيانات، عبر تحويلها إلى رسوميات وأشكال، ولوحات تفاعلية.

وأضاف أنه من خلال الضغط على مفتاح تهديد، يقوم النظام بإنشاء رسم بياني للعلاقة بحيث يمكن للمستخدم رؤية كل شيء يحدث مع هذا الحادث، مع القدرة على حظره عبر المؤسسة ببضع نقرات.

وتابع هاوس: «نظراً لأن النظام بأكمله مدمج ومفتوح، لذا يمكنك إحضار الأجهزة لنفسك، ولديك وقت أسرع للتوفير، وبسبب الأتمتة في سير العمل، فإنك تقلل من تكاليفك، ثم أخيراً يمكنك تشغيل الخدمات بسهولة كبيرة، فيكون لديك وقت أسرع للتقييم، فالبيئة الديناميكية أصبحت اليوم هي الوضع الطبيعي للتشغيل».

مضاعفة الذكاء الاصطناعي

قال نائب الرئيس والمدير العام في شركة «سيسكو»، جافيد خان، إن الشركة ستعمل من الآن فصاعداً على مضاعفة وجود الذكاء الاصطناعي في منصة وأدوات مؤتمرات الفيديو والعمل التعاوني عن بعد، لتضيف من المعلومات إلى مركز الاتصال، وتحول دعم العملاء إلى عملاء فائقين مع وضع جميع المعلومات الصحيحة في متناول أيديهم، وحل المشكلات بشكل أسرع من أي وقت مضى.