الشامسي: معسكر الرباط مثالي.. والأجواء إيجابية

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أحمد الشامسي، أن «الزعيم» استهل تحضيراته للموسم الجديد وسط أجواء إيجابية وحالة معنوية مرتفعة لجميع عناصر الفريق، تحت عنوان «الرغبة والحماس والجدية» للخروج بالمكاسب المرجوة وتحقيق الأهداف المحددة من معسكر الفريق الخارجي.



وقال الشامسي للموقع الرسمي لنادي العين: «منح المدير الفني، هيرنان كريسبو، اللاعب أليخاندرو كاكو، راحة يومين ومن المقرر أن ينضم إلى تدريبات اليوم، وذلك بسبب مشاركته مع منتخب بلاده باراغواي ضمن مسابقة كوبا أميركا، وكما تعلمون أن سفيان رحيمي والمهدي المبارك التحقا بمنتخب بلادهما المشارك في أولمبياد باريس».



واختتم الشامسي: «نشكر إدارة مركب محمد السادس لكرة القدم، على جهودها المخلصة لتوفير كل أسباب النجاح للفريق في مقر إقامته والملاعب المزوّدة بأحدث التقنيات العالمية وصالات الرياضة البدنية والمسابح وكل الترتيبات اللازمة لهذه المرحلة المهمة من أجل إعداد الفريق لموسم استثنائي».