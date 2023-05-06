بطل الجوجيتسو والفضاء سلطان النيادي "حاضر" في "بطولة أبوظبي جراند سلام"

اكتست مبادلة أرينا بحلة جديدة عنوانها "من البساط إلى النجوم" ورسمت على جدرانها رمزاً للطموح واللامستحيل على هامش بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي تنظمها رابطة أبوظبي للجوجيتسو AJP، في محطات عديدة حول العالم عادت بجولتها الختامية إلى العاصمة "أبوظبي"، حيث كان تأثير بطل الجوجيتسو ورائد الفضاء الاماراتي سلطان النيادي كبيرا على الحاضرين واللاعبين بعد أن نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، مرتدياً فيه زي الجوجيتسو الذي يعرف بالكيمونو، داخل محطة الفضاء الدولية، وقام بعدد من حركات الجوجيتسو، معتبراً هذه الرياضة مثالاً يحتذى به للوصول إلى الهدف المرجو، فقد ساعدت سلطان النيادي، الحاصل على الحزام البنفسجي في الجوجيتسو، على تحقيق أقصى إنجازاته عندما عاش على متن محطة الفضاء الدولية.

وطلب من الجماهير عبر المقطع أن يشاركوه حركاتهم المفضلة في الجوجيتسو ليقوم باستعراضها لهم في الفضاء لاحقاً. ثم أضاف قائلاً في مقطع الفيديو الذي تم نشره على صفحته عبر انستغرام وتويتر: "كان أحد أول الأشياء التي تعلمتها في الجوجيتسو هو التحكم بطريقة التنفس والبقاء هادئاً، وهذا بالضبط ما فعلته خلال تجربة الطرد المركزي. لقد ساعدتني الجوجيتسو في التغلب على ذلك."

وفي صورة أخرى نشرها النيادي الذي حصل على لقب بطل بطولة أبوظبي جراند سلام في أبوظبي عام 2018، تزامناً مع افتتاح البطولة، حرص على تحية أصدقائه اللاعبين الذين يستعدون للمشاركة في البطولة هذا العام وتشجيعهم للمنافسة على نفس المنصة التي فاز عليها سلطان بالميدالية الذهبية بعد أربعة نزالات، مشيراً الى أن نجاحه في الفضاء وقدرته على التحمل كان للجوجيتسو سبب كبير فيها.

ويعتبر هذا الإنجاز التاريخي، فخر لجميع ممارسي الجوجيتسو في جميع أنحاء العالم، خاصة الأطفال والشباب الذين تأثروا بقصة سلطان النيادي وفي اليوم الأول من بطولة أبوظبي جراند سلام في أبوظبي، قام فريقنا بإجراء مقابلات مع الأطفال الذين شاركوا في منافسات عطلة نهاية الأسبوع من البطولة، وكانوا متحمسين للغاية لوجود ممثل للجوجيتسو في الفضاء وهذه اللحظة هامة جدا سجلت للأجيال.

عندما سألنا الأطفال المشاركين في بطولة أبوظبي جراند سلام عن ما يعرفونه عن الرائد سلطان النيادي، أعرب أحد الأطفال عن إعجابه الشديد به، وقال: "أنا أحب الجوجيتسو كثيراً وأريد أن أصبح بطلًا مثل سلطان النيادي. لقد أثرت قصته في حياتي وألهمتني للعمل بجد وتحقيق أحلامي، وأنا متأكد من أن الجوجيتسو ستساعدني على أن أكون قوياً وصبوراً عندما أحقق حلمي بالذهاب إلى الفضاء". ويعد هذا النوع من التأثير الإيجابي لبطولات الجوجيتسو وإنجازات رياضييها على الأطفال والشباب مؤشرًا على أهمية الرياضة وتأثيرها في تطوير شخصيات الشباب وتحقيق طموحاتهم.