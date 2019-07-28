«ورشة جوجيتسو» عن مستجدات اللوائح والقوانين

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

نظم اتحاد الجوجيتسو ورشة عمل تناولت آخر الاستعدادات اللازمة لانطلاقة موسم الجوجيتسو المحلي 2019-2020، بحضور عدد كبير من الأندية واللاعبين الذين حضروا بقوة لمناقشة مستجدات اللوائح والقوانين الخاصة بالمنافسات، كما سلطت الورشة الضوء على بعض تفاصيل أجندة البطولات المحلية، وتصنيف النقاط وحماية حقوق اللاعبين والأندية والالتزامات في ما بينهما.

وتتنافس الأندية المحلية ضمن الموسم الرياضي 2019-2020 على مجموعة من الألقاب المحلية المهمة، وأغلاها كأس صاحب السموّ رئيس الدولة، وكأس صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، وكأس «أم الإمارات». وتتبنى هذه البطولات أنظمة وقوانين نوعية تضع اللاعبين والفرق الفنية في مواجهة مع مجموعة من التحديات، لنيل الألقاب المحلية التي تحدد بشكل كبير ملامح المشاركات الخارجية للأندية.

ويحرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على مواصلة الاستثمار في بناء منظومة نوعية ضمن بطولاته، خصوصاً في كأس صاحب السموّ رئيس الدولة، الذي يعدّ بمثابة «بطاقة عبور» للاعبي الجوجيتسو من مواطني الدولة إلى العالمية، وانضمام نخبة اللاعبين إلى المنتخب، ونيل شرف تمثيل الدولة في البطولات العالمية.

وفي إطار الاستعدادات القائمة لانطلاق موسم الجوجيتسو المحلي 2019-2020، نظم اتحاد الجوجيتسو ورشة عمل موسعة للأندية، بهدف تقديم شرح مفصل حول نظام البطولات من حيث آلية التسجيل، والتعريف باللوائح وتعديلات القوانين المعمول بها، حيث ترأس الورشة عضو مجلس الإدارة، يوسف البطران، ومدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مبارك المنهالي، وبحضور ممثلي الأندية المشاركة.

حضر ورشة العمل الفنية مجموعة كبيرة من الأندية، تقدمها أكاديمية شرطة أبوظبي، واتحاد الشرطة الرياضي، ونادي الجزيرة، وأكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو، وبرايمل جيم، ونادي بني ياس، ونادي النصر وشباب الأهلي دبي والوصل والعين والظفرة وAFNT، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.