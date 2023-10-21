وكالة أممية: القافلة الأولى من إمدادات الإغاثة لغزة تحمل 60 طناً من الغذاء

ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن القافلة الأولى من إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة، تحتوي على 60 طناً من المواد الغذائية.

وأضاف البرنامج، اليوم السبت، أنه سيتم توزيع علب التونة والدقيق والمعكرونة والفول، وغير ذلك من المواد، على المحتاجين في أقرب وقت ممكن.

ودعت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج، في رسالة، صادرة من القاهرة، إلى "الوصول الفوري والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة"، وحذرت من أن هذه المساعدات لن تكفي سوى عدة أيام، لينفد الطعام ويواجه أهل غزة الجوع مجددا.

ومازال لدى البرنامج 930 طناً أخرى من الغذاء على الجانب المصري من معبر رفح مع غزة، ويهدف إلى مساعدة 1.1 مليون شخص، في قطاع غزة.



ودخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة صباح السبت آتية من معبر رفح الحدودي من مصر، وشاهد مراسل وكالة فرانس برس خمس شاحنات تحمل المساعدات تعبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

ونقل التلفزيون الرسمي المصري، مشاهد عبور شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري من المعبر وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج الذي لا تشرف عليه إسرائيل، وشوهدت أربعة سيارات اسعاف وأليتان للأمم المتحدة وأخريان للصليب الأحمر في الجانب الفلسطيني أيضا.

وتنتظر مئات الشاحنات الأخرى أمام المعبر من الجانب المصري أو في مدينة العريش حيث خصصت مصر مطارها لاستقبال شحنات الإغاثة الآتية من دول العالم.