الإمارات توزّع سلال غذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في تشاد

واصلت دولة الإمارات تنفيذ برنامج الإمدادات الغذائية للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في جمهورية تشاد، من خلال الفريق الإنساني الإماراتي الذي يضم مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وقام الفريق بزيارات ميدانية لمنطقتي «أرسو أ» و«أرسو 2»، وتوزيع السلال الغذائية على الأهالي في المنطقتين، والتي اشتملت على السلع الغذائية الضرورية.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان الشامسي، إن مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية الذي افتتح أخيراً في مدينة أمدجراس في جمهورية تشاد الصديقة، بدأ مهامه في العمل الميداني والقيام بزيارات للمجتمعات المحلية المضيفة للأشقاء السودانيين اللاجئين على الحدود التشادية، والعمل على توزيع الإمدادات الغذائية الضرورية، وكذلك الحصر الميداني للاحتياجات الأساسية، بما يسهم في تحديد نوعية الدعم المطلوب لخدمة تلك المناطق، وأنسب السبل لتوزيعها وضمان وصولها إلى المحتاجين، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأضاف أن الفريق الإنساني الإماراتي قام أيضاً بتسهيل مهمة الفريق الطبي للعيادات المتنقلة في إجراء الفحوص الطبية للعديد من أهالي المنطقتين وتوفير الأدوية اللازمة.

وأوضح الشامسي أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة، مستمرة في أداء دورها الإنساني والإغاثي، والعمل على تخفيف الأعباء الإنسانية التي تفرضها ظروف الحروب والكوارث الطبيعية، امتداداً للنهج الإنساني للدولة الذي لا يرتبط بالاعتبارات السياسية ولا البقعة الجغرافية أو العرق أو اللون أو الطائفة أو الديانة، بل يراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في تلبية احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع.