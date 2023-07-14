بعد 5 أشهر.. «الفارس الشهم 2» تعلن انتهاء عملياتها في تركيا وسورية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، أمس، انتهاء عملية «الفارس الشـهم 2» التي نفذتها بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من الزلزال المدمر في كل من سـورية وتركيا، واستمرت أكثر من خمسة أشهر.

وتعد عملية «الفارس الشهم 2» التي انطلقت في السادس من فبراير الماضي، من أنجح العمليات الموحدة التي نفذتها المؤسـسات الوطنية الإماراتية، والتي تم تحديد أولوياتها بالتنسيق مع السلطات في البلدين المتضررين، وذلك تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنسـاني البارز، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دعم الأشقاء والأصدقاء.

وأسفرت العملية عن إنقاذ عشـرات الأشخاص من تحت الركام، وعلاج 13 ألفاً و463 حالة، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية التي بلغت 15 ألفاً و164 طناً عن طريق الجسر الجوي الذي تضمن تنظيم 260 رحلة جوية، حملت على متنها 6912 طناً من مواد المساعدات العاجلة بما في ذلك الخيام والأغذية الأساسية والأدوية، بينما تم نقل 8252 طناً من المساعدات الإنسانية باستخدام أربع سفن شحن، لنقل مواد الإغاثة ومواد إعادة الإعمار إلى المناطق المتضررة.

وأعلنت «القيادة» عن استمرار الدعم للأشقاء في سورية من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث تم تسليم كل المهام والأنشطة إلى طاقم عمل الهيئة الموجود في سورية، وذلك لاستكمال بناء المساكن الخاصة بالمشروع الأول الذي بلغت نسبة إنجازه 30% ويضم 1000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى المضي قدماً في التعاقد لإنشاء المشروع الثاني الذي يضم 500 وحدة سكنية مع مبنى عيادة ومسجد ومجمع تجاري، مع توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة ضمن محاور عدة تستهدف الدعم النفسي والاجتماعي.

• 260 رحلة جوية حملت 6912 طناً من مواد المساعدات العاجلة.. ونقل 8252 طناً من المساعدات الإنسـانية باستخدام 4 سفن.