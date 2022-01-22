الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ديالى العراقية

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالى العراقية و استهدف مقرا للجيش العراقي و أسفر عن سقوط قتلى و جرحى في صفوف عناصر الأمن.

وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية و رفضها الدائم لجميع أشكال العنف و الإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن و الاستقرار و تتنافى مع القيم و المبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها و مواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

مصر تدين الهجوم -

من جهتها أدانت جمهورية مصر العربية اليوم بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع أمس بمحافظة ديالى العراقية و أودى بحياة عدد من عناصر القوات المسلحة العراقية.

وتقدمت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية بصادق تعازيها و خالص مواساتها للعراق الشقيق حكومة وشعبا و لذوي الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره مشددة في الوقت ذاته على ثقتها في قدرة العراق على استئصال فلول الإرهاب وداعميه ، وتجاوز تلك الأعمال الإرهابية الجبانة.

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