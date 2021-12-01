رصد أول مصاب بالمتحور «أوميكرون» في السعودية.. قادم من شمال إفريقيا

المصدر: واس

كشف مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الصحة السعودية، أنه تمّ رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة «أوميكرون» من الفيروس في المملكة، لمواطنٍ قادمٍ من إحدى دول شمال إفريقيا، وتمّ إجراء التقصّي الوبائي، وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

وشدّد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع إلى استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

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