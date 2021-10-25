"تويتر" يعلق حساب نائب جمهوري وصف مسؤولة بأنها "رجل"

المصدر: واشنطن - د ب أ

علق موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الحساب الرسمي للنائب الجمهوري جيم بانكس لوصفه مسؤولة أمريكية، هي الدكتورة راشيل ليفين، مساعدة وزير الصحة والشؤون الإنسانية، بأنها "رجل".

وانتهك بانكس، وهو عضو جمهوري من ولاية إنديانا ونائب محافظ بارز في مجلس النواب، شروط خدمة تويتر، التي تمنع المستخدمين من مضايقة الأشخاص بناء على هويتهم الجنسية. وأدلى بانكس بالتعليق في تغريدة أشار فيها إلى أن ليفين، وهي امرأة متحولة جنسيا، ستؤدي اليمين كأدميرال برتبة أربع نجوم في هيئة خدمات الرعاية الصحية الأمريكية.

وستكون ليفين أول امرأة تصل إلى هذه الرتبة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بانكس قوله في التغريدة التي حذفها تويتر أمس السبت لانتهاك قواعده: "لقب أول انثى برتبة أربع نجوم يحصل عليه رجل".

ويحظر "تويتر" على المستخدمين شن هجمات بناء على الجنس والعرق والمنشأ والنوع وأسباب أخرى. وتنص قواعده على حظر تجاهل الجنس الجديد للأشخاص المتحولين جنسيا.

وعلى حسابه الشخصي كان بانكس متحديا. وكتب على تويتر أنه تم تعليق حسابه الرسمي لأنه نشر حقيقة دون أن يحدد بطريقة دقيقة ما كتبه. وأضاف: "لن أتراجع".

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