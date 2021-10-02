مجلس الأمن يفشل في إصدار إعلان مشترك حول كوريا الشمالية

المصدر: سيول - أ ف ب

فشل مجلس الأمن الدولي الجمعة في الاتفاق حول إعلان مشترك خلال اجتماعه بشأن كوريا الشمالية لبحث إطلاقها صاروخا فرط صوتي بعد تجربة صاروخية جديدة أعلنت عنها الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الجمعة إنّ «جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أجرت في 30 سبتمبر عملية إطلاق تجريبية لصاروخ أرض-جو طوّرته مؤخراً».

وأضافت أنّ التجربة «أتاحت التحقّق من الأداء القتالي اللافت للصاروخ... مع إدخال تقنيات مهمة جديدة» عليه.

ونشرت صحيفة رودونغ سينمون الرسمية صورة للصاروخ بعد إطلاقه وهو يرتفع في السماء.

ولم يتوصل مجلس الأمن إلى إعلان مشترك خلال اجتماعه الطارئ الجمعة الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة وجاء بطلب من واشنطن وباريس ولندن بشأن تجربة سابقة أعلنت عنها كوريا الشمالية وأكّدت أنّها اختبرت خلالها بنجاح إطلاق صاروخ انزلاقي تفوق سرعته سرعة الصوت.

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن «فرنسا أرادت إصدار بيان صحافي، لكن روسيا والصين اعتبرتا أن الوقت غير مناسب، وأنهما بحاجة لمزيد من الوقت لتحليل الوضع».

وقالت سو كيم من مؤسسة راند للأبحاث لوكالة فرانس برس إن كيم جونغ أون يسعى من خلال إجراءاته الأخيرة إلى «جس نبض واشنطن» و «قدرتها على تحمل» الاستفزازات.

وأضافت أنه «ربما يريد أن يرى إلى أي مدى يمكنه أن يذهب إلى أن تبدأ إدارة بايدن في الاستجابة».

في عام 2017، بمبادرة من إدارة دونالد ترامب، تبنى مجلس الأمن عقوبات اقتصادية شديدة ضد كوريا الشمالية بعد تجربة نووية واختبارات صاروخية.

ومنذ أن تولت إدارة جو بايدن السلطة، تبنت فرنسا نهج المواجهة وطالبت باجتماع مغلق لمجلس الأمن عندما أجرت بيونغ يانغ تجربة صاروخية.

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