اليابان.. سجن وزير عدل سابق بعد فضيحة شراء أصوات انتخابية لزوجته

المصدر: طوكيو - أ ف ب

قضت محكمة يابانية الجمعة بسجن وزير عدل ياباني سابق لثلاث سنوات بعد إدانته بشراء أصوات في محاولة لضمان نجاح انتخاب زوجته في منصب رسمي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام يابانية.

وتوصلت المحكمة إلى أن كاتسويوكي كاواي البالغ 58 عاما مذنب بتوزيع 29 مليون ين (260 ألف دولار) على مئة شخص عام 2019 للمساعدة في انتخاب زوجته آنري عضوا في مجلس الشيوخ، بحسب إذاعة «أن أتش كاي» الرسمية.

وأضافت الإذاعة أن المحكمة غرمت كاواي 1.3 مليون ين (11.800 دولار) بالإضافة إلى الحكم بالسجن.

ولم يؤكد مسؤولون في محكمة طوكيو هذا التقرير الإعلامي على الفور.

وكاواي الذي تمتع بعلاقة وثيقة مع رئيس الوزراء السابق شينزو آبي تمسك ببراءته في البداية قبل أن يقر بالتهم المنسوبة إليه.

واعتبرت المحكمة أن زوجته آنري التي فازت بالمقعد في يوليو 2019 مذنبة أيضا لدورها في هذا المخطط، وحكم عليها بالسجن 16 شهرا مع وقف التنفيذ.

وذكرت صحيفة يوميوري شيمبوم اليومية أن كاواي استأنف الحكم الصادر ضده.

وعين كاواي وزيرا للعدل من قبل آبي عام 2019، لكنه ترك منصبه بعد أسابيع عدة من كشف هذه الفضيحة.

وسرت أنباء أن الحزب الديموقراطي الليبرالي الحاكم خصص 150 مليون ين لحملة آنري الانتخابية، وهو مبلغ يفوق العادة في اليابان لدعم مرشح.

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