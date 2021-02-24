سلطنة عمان تمنع دخول القادمين من 10 دول لاحتواء «كورونا»

المصدر: مسقط - رويترز

قالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، أمس، إنها منعت دخول القادمين من 10 دول لمدة 15 يوماً، لاحتواء انتشار الفيروس، لاسيما السلالات المتحورة.

وهذه الدول تشمل: السودان ولبنان وجنوب إفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المنع يشمل القادمين من أي دول أخرى، إن كانوا قد مروا بأيٍّ من الدول الـ10 المذكورة، خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى سلطنة عُمان.

وبحسب الوكالة، يُستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون في مجال الصحة وأسرهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار سيطبق من يوم غدٍ الخميس.

ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين إلى تجنّب السفر، خلال الفترة المقبلة، إلا للضرورة القصوى.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات في السلطنة قد وصل إلى 140 ألفاً، شُفي منهم 133 ألفاً، فيما توفي 1555 شخصاً حتى الآن.

وكانت عمان قد حظرت، قبل نحو أربعة أسابيع، كل الفعاليات التي تتضمن تجمعات، وأرجأت عودة الطلاب إلى الجامعات، ضمن الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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