150 عملية أمنية ضد «داعش» في العراق خلال 6 أشهر

المصدر: بغداد - وكالات

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن تنفيذ أكثر من 150 عملية أمنية خلال الأشهر الستة الماضية، مشيراً إلى الشروع في إعداد خطة استراتيجية للقضاء على فلول تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، إن «هذه العمليات أسفرت عن القبض على 250 إرهابياً من مستويات قيادية عليا، وقتل أكثر من 50 إرهابياً، في عمليات طالت أماكن وجودهم في مناطق صحراوية، وجبلية ذات تضاريس قاسية جداً».

وأضاف أن العمليات استندت الى جهد استخباري كبير جداً، من قبل استخبارات الجهاز، وجمع المعلومات عن فلول عصابات «داعش». ولفت إلى أن المعلومات الاستخبارية والتنسيق مع التحالف الدولي أسفر عن القيام هذا العام بعمليات كبيرة جداً، استهدفت الفلول الإرهابية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news