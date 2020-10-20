قرقاش يؤكد موقف الإمارات الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية

المصدر: أبوظبي - وام

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" فيليب لازاريني، حيث أكد قرقاش محورية دعم الوكالة للاجئين الفلسطينيين لتوفير أسس عيش كريم لهم، كما أكّد موقف الإمارات الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضمن الإجماع العربي والمرجعيات المتفق عليها.

وتركّزت المحادثات على التحديات التي تواجه الوكالة ميدانياً، وإنسانياً، وبخاصة في ظل المستجدات التي فرضتها جائحة كوفيد -19 على أطر الوكالة وعملها.

كما تناول اللقاء بين الدكتور قرقاش ولازاريني، الذي جرى اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، دعم دولة الإمارات للوكالة التي تترأس مجلسها الاستشاري منذ شهر يوليو الماضي، وانطلاقاً من التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، بما يسهم في تدعيم أنشطة "الأونروا" التعليمية وأنشطة الرعاية الصحية التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين، وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

يشار إلى أنّ المساعدات الإماراتية المقدّمة إلى وكالة "الأونروا" خلال السنوات من 2013 زادت عن 218 مليون دولار أميركي مساهمة من دولة الإمارات في تعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة في رعاية اللاجئين الفلسطينيين، وشملت قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وتشغل دولة الإمارات حالياً موقع رئيس اللجنة الاستشارية للوكالة، وهي تضع نصب عينيها وضع استراتيجية ترتكز على أربعة مجالات: رقمنة التعليم، وتمكين النساء والفتيات، وتمكين الشباب، واستدامة البيئة.

وتطرق قرقاش خلال اللقاء إلى أهمية تحريك عملية السلام والوصول إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس العدالة الدولية، ووجوب إعادة بناء الثقة المتبادلة بين طرفي الصراع وبذل الجهات المعنية بعملية السلام والأطراف الراعية كل جهد ممكن لخلق الظروف المؤاتية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها ضمن حل الدولتين وبما يعزز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

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