نائب أمير الكويت: لا كبير ولا صغير أمام عدالة القانون

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

استقبل نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، اليوم، النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، حيث أكد له أن لا تمييز أمام القانون ولا يوجد كبير أو صغير أمام عدالة القانون.

وعقب اللقاء صرح النائب العام المستشار العسعوسي بالقول:

تشرفت صباح اليوم بمقابلة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لتقديم الشكر الجزيل لسموه باسم كل أعضاء النيابة العامة للدعم الكبير من سموه لجهاز النيابة العامة لما تتخذه من إجراءات و قرارات في بعض القضايا المتداولة.

وأضاف العسعوسي: أكد سمو نائب الأمير على استمرار هذا الدعم لتعزيز دور النيابه العامه في تطبيق القانون على الجميع، مشيرا إلى حرص سموه على أن يكون الجميع سواسية دون تمييز أمام القانون لا يوجد كبير أو صغير أمام عدالة القانون.



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