الجزائر:9 وفيات و391 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: الجزائر - د ب أ

سجلت الجزائر، اليوم الأربعاء، 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 21 إصابة عن اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 42 ألفا و619.

وكشف المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، عن تسجيل 9 وفيات جديدة بتراجع حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليبلغ مجموع الوفيات 1465.

وأشار إلى تعافي 299 حالة جديدة بما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 29 ألفا و886.

فيما يتواجد 28 مريضا في العناية المركزة.

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