الكويت: لا أذونات عمل لمن بلغ 60 عاماً بدءاً من 2021

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، أحمد الموسى، قراراً في شأن اصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل بإضافة المادة 29 مكرر إلى القرار رقم 552 لسنة 2018 بـ«حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً».

وجاء في القرار تحديد الحظر على من بلغ 60 عاماً فما فوق لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات على أن يعمل بهذا القرار من 1 يناير 2021، مع إلغاء كل ما يخالف هذه الاحكام.

ويأتي القرار في إطار البدء بتعديل التركيبة السكانية بالمقيمين ممن تجاوزوا 60 عاماً من غير حملة الشهادة الجامعية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news